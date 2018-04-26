В Испании изъяли рекордную для Европы партию кокаина весом почти 9 тонн

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Кокаин был спрятан среди 1080 коробок бананов
Фото: Juan Ignacio Zoido via Twitter

Кокаин был спрятан среди 1080 коробок бананов

Полиция Испании обнаружила почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии, сообщает пресс-служба МВД Испании.

Как отмечается, это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.

Партию наркотиков весом 8,74 тонны нашли на борту грузового судна, которое в минувшую субботу зашло в юго-испанской порт Альхесирас. Кокаин был спрятан среди 1080 коробок бананов, которые были загружены в порту Турбо в Колумбии и должны были быть доставлены в Барселону.

По подозрению в контрабанде наркотиков полиция арестовала шесть человек: двое были задержаны в Лионе (Франция), один прямо в порту и три в Малаге (Испания).

Напомним, в Италии полиция изъяла партию наркотиков для боевиков Исламского государства стоимостью 50 миллионов евро.

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