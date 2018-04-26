В Испании изъяли рекордную для Европы партию кокаина весом почти 9 тонн

Полиция Испании обнаружила почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии, сообщает пресс-служба МВД Испании.

Как отмечается, это рекордная партия для Европы, найденная в транспортном контейнере.

La droga estaba oculta en un contenedor de plátanos dentro de un buque procedente de Colombia. La operación, en la que ha colaborado @Europol, ha permitido la detención de tres personas en Málaga y dos en Francia. pic.twitter.com/4vmCohsjyE — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 апреля 2018 г.

Партию наркотиков весом 8,74 тонны нашли на борту грузового судна, которое в минувшую субботу зашло в юго-испанской порт Альхесирас. Кокаин был спрятан среди 1080 коробок бананов, которые были загружены в порту Турбо в Колумбии и должны были быть доставлены в Барселону.

По подозрению в контрабанде наркотиков полиция арестовала шесть человек: двое были задержаны в Лионе (Франция), один прямо в порту и три в Малаге (Испания).

Las casi 9 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras por la @policia y la Agencia Tributaria estaban ocultas entre las 1.080 cajas de plátanos del contenedor que transportaba un buque procedente de Colombia. pic.twitter.com/CcV5B9SKwx — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 25 апреля 2018 г.

Напомним, в Италии полиция изъяла партию наркотиков для боевиков Исламского государства стоимостью 50 миллионов евро.