В Испании грузовик со слонами попал в ДТП, погибло одно животное

Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

На юго-востоке Испании в городе Посо-Каньяда грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в ДТП, в результате чего одно животное погибло, двое получили травмы.

Как сообщает ВВС, грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник.

Раненых животных пришлось убирать с проезжей части при помощи подъемного крана.

Движение по дороге было блокировано на протяжении двух с половиной часов.

Как заявили местные власти, за выжившими слонами будут ухаживать до полного выздоровления.

A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo — PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.