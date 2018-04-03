В Испании грузовик со слонами попал в ДТП, погибло одно животное

На юго-востоке Испании в городе Посо-Каньяда грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в ДТП, в результате чего одно животное погибло, двое получили травмы.
Как сообщает ВВС, грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник.
Раненых животных пришлось убирать с проезжей части при помощи подъемного крана.
Движение по дороге было блокировано на протяжении двух с половиной часов.
Как заявили местные власти, за выжившими слонами будут ухаживать до полного выздоровления.
A-30 cortada por caída de camión con elefantes sueltos en la calzada. Cortada autovía dirección Murcia a la altura de pozo Cañada. pic.twitter.com/z0tPg6KDZo— PolicíaLocalAlbacete (@PoliciaAlbacete) 2 апреля 2018 г.
Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm— Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 2 апреля 2018 г.
Комментарии
Правила комментирования