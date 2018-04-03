В Испании грузовик со слонами попал в ДТП, погибло одно животное

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Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании
Фото: PolicíaLocalAlbacete

Грузовик со слонами попал в ДТП в Испании

На юго-востоке Испании в городе Посо-Каньяда грузовик, который перевозил цирковых слонов, попал в ДТП, в результате чего одно животное погибло, двое получили травмы.

Как сообщает ВВС, грузовик не справился с управлением и врезался в отбойник.

Раненых животных пришлось убирать с проезжей части при помощи подъемного крана.

Движение по дороге было блокировано на протяжении двух с половиной часов.

Как заявили местные власти, за выжившими слонами будут ухаживать до полного выздоровления.

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