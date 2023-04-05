В Испании задержали двух подозреваемых в контрабанде авиационного стекла в Россию 5 апреля, 16:41 Флаг Испании (Фото:Efraimstochter / Pixabay)

В Испании задержали двух граждан Украины и страны-агрессора России по подозрению в контрабанде материалов военного назначения на территорию РФ.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Испании, расследование по этому делу началось в июне 2021 года, когда правоохранители узнали о присутствии в стране супружеской пары «украинской национальности», вероятно, занимающейся поставками военного авиационного оборудования от испанской компании в обход процедур контроля. По данным правоохранителей, участники схемы пытались вывезти из Европы партии стекла для кабин военных самолетов.



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Подозреваемых задержали в городах Ирун и Ондаррибия. Одного из них считают главой международной бизнес-сети, которая занимается контрабандой материалов военного назначения. Имена задержанных не называются.