В Ирландии тысячи акушерок и медсестер устроили забастовку: требуют повышения зарплаты
В Ирландии более 35 тысяч медсестер и акушерок устроили забастовку с требованием увеличить им зарплату и улучшить условия труда, сообщает The Guardian.
Работницы вышли на улицы перед больницами и клиниками.
В профсоюзе Ирландских медсестер и акушерок заявили, что 24-часовая забастовка стала первой акцией, а в течение следующих двух недель запланированы еще пять.
В профсоюзе отметили, что были вынуждены перейти к активным действиям так как медсестры и акушерки работают больше часов, но получают меньшую зарплату, чем в 2008 году, когда произошел финансовый кризис в мире.