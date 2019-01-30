В Ирландии тысячи акушерок и медсестер устроили забастовку: требуют повышения зарплаты Сегодня, 17:27 756 Цей матеріал також доступний українською EPA Медсестры и акушерки требуют повышения зарплаты EPA

В Ирландии более 35 тысяч медсестер и акушерок устроили забастовку с требованием увеличить им зарплату и улучшить условия труда, сообщает The Guardian.

Работницы вышли на улицы перед больницами и клиниками.

В профсоюзе Ирландских медсестер и акушерок заявили, что 24-часовая забастовка стала первой акцией, а в течение следующих двух недель запланированы еще пять.

В профсоюзе отметили, что были вынуждены перейти к активным действиям так как медсестры и акушерки работают больше часов, но получают меньшую зарплату, чем в 2008 году, когда произошел финансовый кризис в мире.