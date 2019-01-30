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В Ирландии тысячи акушерок и медсестер устроили забастовку: требуют повышения зарплаты

Сегодня, 17:27
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EPA

Медсестры и акушерки требуют повышения зарплаты

В Ирландии более 35 тысяч медсестер и акушерок устроили забастовку с требованием увеличить им зарплату и улучшить условия труда, сообщает The Guardian.

Работницы вышли на улицы перед больницами и клиниками.

В профсоюзе Ирландских медсестер и акушерок заявили, что 24-часовая забастовка стала первой акцией, а в течение следующих двух недель запланированы еще пять.

В профсоюзе отметили, что были вынуждены перейти к активным действиям так как медсестры и акушерки работают больше часов, но получают меньшую зарплату, чем в 2008 году, когда произошел финансовый кризис в мире.

Теги:   Медсестра Ирландия

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