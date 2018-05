В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли пилот и семилетний ребенок

В результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли пилот воздушного судна и семилетний ребенок, сообщает The Mirror.

Как сообщается, трагедия произошла вечером 13 мая на территории графства Оффали.

По данным издания, перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов. Вскоре после крушения пилот самолета и ребенок были госпитализированы, их состояние оценивалось как критическое. Позже стало известно, что оба скончались в больнице.

Издание также сообщает, что отец погибшего мальчика находился среди совершивших прыжок парашютистов.

Полиция выясняет причины катастрофы.

