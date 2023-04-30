В парламенте Ирландии предложили выслать посла РФ, обвинившего страну в смерти ирландского добровольца

30 апреля, 00:11
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Чарли Фланаган предлагает отправить домой российского посла (Фото:Charlie Flanagan/Twitter)

Чарли Фланаган предлагает отправить домой российского посла (Фото:Charlie Flanagan/Twitter)

Представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил выслать российского посла Юрия Филатова, который пропагандой отреагировал на гибель под Бахмутом ирландского добровольца.

Об этом сообщает The Guardian.

В посольстве РФ заявили, что в смерти Финбара Кафферки «виновны ирландское правительство и СМИ». Филатов говорит, что они «распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду о конфликте в Украине».

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В ответ бывший министр юстиции, председатель парламентского комитета по иностранным делам и обороне Чарли Фланаган предложил отправить Филатова домой.

«Угрожающее, пугающее и ужасное заявление российского посольства в Дублине. Эти враждебные замечания неприемлемы. Пришло время попросить посла Филатова и его команду покинуть нашу страну», - заявил политик.

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https://twitter.com/CharlieFlanagan/status/1652017620646805516

28 апреля стало известно, что во время боевых действий вблизи Бахмута Донецкой области погиб доброволец из Ирландии Финбар Кафферки, воевавший в рядах ВСУ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Ирландия Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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