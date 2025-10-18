Гражданин Украины Вадим Давыденко, которого убили в Ирландии (Фото: Facebook / Ira Arhipenko)

В Ирландии погиб от ножевых ранений 17-летний украинец Вадим Давыденко, мечтавший стать специалистом по кибербезопасности и помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом рассказал друг семьи Вадима, пишет Irish Times и Daily Mail.

Вадим прожил в Ирландии всего четыре дня — он приехал сам, надеясь получить образование и построить будущее в сфере ІТ.

«Он хотел получить лучшее образование в Ирландии, потому что, знаете, в Украине это было бы сложно — очень сложно. Я не понимаю, как такого светлого человека могли забрать из жизни вот так», — сказал друг семьи.

Парень якобы пропустил свой рейс из Польши в Ирландию. Несмотря на просьбу семьи возвращаться домой, он решил продолжить поездку.

По словам знакомых, парень увлекался спортом, учился в ИТ-сфере и мечтал вернуться домой, чтобы защищать страну в кибервойсках.



Его девушка в Украине, которая планировала навестить Вадима в Ирландии, после его смерти «полностью опустошена».

15 октября на севере Дублина в центре для беженцев от ножевых ранений умер 17-летний украинец Вадим Давыденко. Парень, за данными медиа, получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела.



Еще один подросток и сотрудница центра получили ранения и были госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

