В Ирландии определились с датой референдума о легализации абортов

Проведение абортов в Ирландии фактически запрещено с 1983 года

Референдум относительно изменений в Конституцию Ирландии, которые позволят легализовать аборты, проведут 25 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саймон Харрис, пишет AFP.

Закон, который позволяет провести волеизъявление и отменить 8-ю поправку в Конституции, был поддержан верхней палатой ирландского парламента.

Ранее сообщалось, что на голосование вынесут вопрос, стоит ли отменять конституционную поправку, согласно которой жизнь нерожденного ребенка приравнивается к жизни его матери.

Сейчас в стране аборт разрешается только в том случае, когда есть риск для жизни беременной женщины, но не в случае изнасилования, инцеста или смертельной аномалии плода.

В Ирландии с 1983 года фактически запрещено проведение абортов. С тех пор более 170 тысяч ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках.