28 октября 2018, воскресенье

В Ирландии действующего президента переизбрали на второй срок

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За 77-летнего Майкла Хиггинса проголосовали 56% избирателей

За 77-летнего Майкла Хиггинса проголосовали 56% избирателей

По результатам всеобщего голосования действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок, передает BBC.

По предварительным данным, Хиггинс набрал 56% голосов избирателей. На втором месте - предприниматель Питер Кейси - 23,1% голосов. Ни один из четырех других кандидатов не набрал более 10%. 

77-летний Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии, в 2003—2011 годах был ее председателем.

Президент считается "первым гражданином Ирландии", но его власть ограничена и символична, полнотой власти в Ирландии обладает премьер-министр.

Как отмечается, явка избирателей составила 43,9% и стала самой низкой в истории президентских выборов.

Одновременно с президентскими выборами проходил и референдум об отмене запрета на богохульство - за отмену положений о богохульстве проголосовали 64,85% ирландцев.

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