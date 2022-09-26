«Сейчас все поедем домой». В РФ один из мобилизованных расстрелял военкома — видео

26 сентября, 09:48
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Резервист выстрелил в военкома из пистолета (Фото:Коллаж НВ)

Резервист выстрелил в военкома из пистолета (Фото:Коллаж НВ)

Мобилизация в РФ все больше приобретает вид какой-то трагикомедии, и, пока одни резервисты покорно отправляются на войну против Украины, другие готовы на самые радикальные меры, чтобы этого избежать.

В Усть-Илимске Иркутской области 25-летний местный житель Руслан Зинин решил, что тюремное заключение для него более предпочтительно, чем война, и просто расстрелял военкома.

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При этом инцидент попал на видео одного из очевидцев.

На нем видно, как Зинин на сцене актового зала военкомата стреляет в мужчину за трибуной, после чего остальные мобилизованные в панике убегают из помещения.

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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1574272358419939328
https://twitter.com/sternenko/status/1574275242935160834
https://twitter.com/sternenko/status/1574276366459183104

По словам свидетелей, перед тем, как открыть огонь, стрелок пообещал, что «сейчас все поедем домой».

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На данное время он задержан. Достоверной информации о состоянии военкома на данное время нет. Согласно некоторым данным, он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

При этом с началом мобилизации в РФ также произошла целая серия поджогов военкоматов.

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На сегодняшний день зафиксировано уже не менее 20 таких случаев в целом ряде российских регионов.

https://twitter.com/nexta_tv/status/1574289866438987778

Напомним, 21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Военкомат Военком Иркутская область Стрельба Война России против Украины

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