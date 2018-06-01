В иркутском ТРК Комсомолл в результате взрыва пострадали восемь детей

Взрыв произошел во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре

В пятницу, 1 июня, в российском городе Иркутск произошел взрыв в торгово-развлекательном комплексе Комсомолл.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ передает irk.ru.

Как сообщается, в результате происшествия пострадали восемь детей.

"На третьем этаже произошел взрыв паровоздушной смеси. Сейчас устанавливается, что это была за жидкость… Дети получили ожоги первой и второй степени. Некоторые пострадавшие получили ожоги до 40% тела", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, инцидент произошел во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре Гравитация.

При этом отмечается, что система оповещения в Комсомолле к прибытию спасателей не работала.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерове по официальным данным погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.