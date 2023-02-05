В Иране объявили о помиловании «десятков тысяч» заключенных, в том числе за масштабные протесты 5 февраля, 19:22 Согласно сообщениям иранских СМИ, решение о помиловании принял верховный лидер аятолла Али Хаменеи (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

В Иране объявили, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи помиловал «десятки тысяч» заключенных, в том числе арестованных в ходе недавних антиправительственных протестов, пишет Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

Помилование не касается лиц с двойным гражданством, «обвиняемых в шпионаже в пользу иностранных агентств, в прямом контакте с иностранными агентами, в совершении умышленного убийства и причинении телесных повреждений, (а также) в совершении уничтожения и поджога государственного имущества».

Видео дня

В письме к Хаменеи глава судебной системы страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил:

«Во время недавних событий ряд людей, особенно молодежь, совершили неправильные действия и преступления в результате идеологической обработки и пропаганды врага. Протесты значительно замедлились с тех пор, как начались повешения. Поскольку планы внешних врагов и антиреволюционных течений были сорваны, многие из этой молодежи теперь сожалеют о своих действиях».

«Естественно, те, кто не выражает сожаления по поводу своих действий и не дает письменное обязательство не повторять эти действия, не будут помилованы», — заявил заместитель главы судебной власти Садек Рахими, сообщают государственные СМИ.

Базирующаяся в Норвегии правозащитная группа Ирана заявила на этой неделе, что по меньшей мере 100 задержанным протестующим грозит смертная казнь.

С 16 сентября 2022 года Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В начале декабря стало известно о первой казни участника протестов. О исполнении второго смертного приговора СМИ сообщили через несколько дней.

7 января казнили еще двух протестующих, обвиненных в убийстве военного.

По данным информационного агентства активистов HRANA, около 20 тысяч человек были арестованы в связи с протестами, в разжигании которых власти обвинили внешних врагов Ирана.



Правозащитные организации говорят, что в ходе репрессий было убито более 500 человек, в том числе 70 несовершеннолетних.

С помощью репрессий иранским властям удалось подавить протесты.