Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По новому закону, пользование сетью спутников теперь карается большими штрафами, до двух лет заключения и телесными наказаниями в виде ударов плетью.

Решение направлено на борьбу с доступом к неконтролируемому интернету, который позволяет обходить государственную цензуру.

Starlink обеспечивает прямую спутниковую связь, что делает невозможным контроль за содержанием передаваемых данных. Для многих иранцев это единственный способ получить информацию без правительственной фильтрации.

Несмотря на запрет, в стране продолжают работать от 20 000 до 40 000 активных терминалов Starlink. Большинство устройств были ввезены контрабандой и распространяются через черный рынок.

Иран ранее неоднократно блокировал VPN-сервисы, мессенджеры и социальные сети. Однако популярность Starlink свидетельствует о высоком спросе на альтернативные источники информации в условиях строгой цензуры.

Аналитики отмечают, что новые репрессивные меры — часть более широкой кампании иранского режима по удержанию монополии на информацию и цифровую коммуникацию в стране.