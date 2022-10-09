Протесты в Иране. Погибли уже 185 человек, в том числе 17 детей — правозащитники 9 октября, 20:15 Подожженный во время протестов в Тегеране полицейский мотоцикл, 19 сентября (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

В Иране продолжаются протесты, начавшиеся 17 сентября на похоронах 22-летней Махсы Амини, умершей после задержания за «неправильное ношение хиджаба».

Протестующие призывают к свержению верховного лидераИрана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

«По меньшей мере 185 человек, в том числе не менее 19 детей, были убиты в ходе общенациональных протестов по всему Ирану. Наибольшее количество убийств произошло в провинциях Систан и Белуджистан, половина от зарегистрированного числа», заявила 8 октября базирующаяся в Норвегии организация по правам человека Ирана.

Видео дня

Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, в том числе США. Среди прочих они обвинили вооруженных диссидентов в насилии, в результате которого, как сообщается, погибло не менее 20 сотрудников сил безопасности.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть протесты в десятках городов по всему Ирану рано утром в 9 октября, в которых приняли участие сотни старшеклассниц и студенток университетов, несмотря на применение силами безопасности слезоточивого газа, дубинок и, во многих случаях, боевых патронов, заявили правозащитные группы.

Ранее Центр прав человека в Иране, который базируется в Нью-Йорке, сообщил, что за 12 дней протестов в стране погибло минимум 76 человек.