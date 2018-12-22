В Иране за экономические преступления казнили предпринимателя Сегодня, 12:22 15 Цей матеріал також доступний українською Приговор специализированного суда был подтвержден Верховным судом Ирана (иллюстративное фото)

В субботу, 22 декабря, в Иране за экономические преступления казнили бизнесмена Хамидрезу Бакери Дермани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Хамидрезу Бакери Дермани признали виновным в коррупционной деятельности, взяточничестве и мошенничестве.

Решение вынес специальный суд, ранее созданный для борьбы с экономическими преступлениями "против Ирана". Решения этого суда не может быть обжаловано, за исключением смертных приговоров. В случае с Дермани, приговор специализированного суда был подтвержден Верховным судом Ирана.

В ноябре за экономические преступления в Иране казнили двух бизнесменов - Валида Мазлумина и его партнера, их признали виновными в спекултивной активности на валютном рынке. У Мазлумина изъяли две тонны золотых монет.