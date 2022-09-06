В Иране впервые двух ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни 6 сентября, 18:53 Флаг Ирана (Фото:mostafa_meraji / pixabay)

Иранский суд в провинции Западный Азербайджан два дня назад приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток. Их обвинили в «распространении разврата на Земле».

Об этом сообщает Hengaw Human Rights Organization.

Приговор был оглашен 31-летней Захре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар в последние несколько дней в женском отделении центральной тюрьмы города Урмия. Организация призвала международное сообщество добиться отмены приговора.

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Правозащитники заявили, что двух активисток обвинили в «пропаганде гомосексуализма», «пропаганде христианства» и «общении со СМИ, что выступают против Исламской Республики».

Захра Седигхи Хамедани была арестована 27 октября 2021 года во время своей поездки в Турцию. После двух месяцев в следственном изоляторе она была переведена в женскую тюрьму Урмии. Женщина была лишена права на доступ к адвокату во время задержания, а «кроме словесных оскорблений и образ ее личности и внешности сотрудники силовых структур угрожали ей казнью и лишением опеки над двумя ее детьми».

Организация Amnesty International 25 января 2022 года заявила, что дело о Хамедані связана с его публичной защитой прав представителей ЛГБТ в соцсетях и появлением на BBC в документальном фильме, который вышел в мае 2021 года, о нарушении прав людей из ЛГБТ-сообщества в Курдистане.

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