В Иране возрастает возмущение указом государства об обязательном ношении хиджаба - статистика

В Иране действует полиция морали, которая задерживает и штрафует "неправильно" одетых женщин, однако это не дает эффекта

Все больше иранцев недовольны обязательным ношением хиджаба в исламской республике, говорится в отчете стратегического центра при администрации президента Ирана, передает DW.

"В документе указано, что власти страны обеспокоены такими настроями. Советники президента отмечают, что большинство граждан исламской республики считают, что женщины сами должны решать, носить им хиджаб либо нет, а не получать указание от государства", - говорится в сообщении.

В Иране действует полиция морали, которая задерживает и штрафует "неправильно" одетых женщин, однако это не дает эффекта.

В арабоязычном сегменте соцсетей тем временем распространяется видео молодой женщины, которая снимает хиджаб просто перед штабом полиции морали, сообщает контролируемый Саудовской Аравией телеканал Al-Arabiya. Акция состоялась на фоне протестов в Иране против обязательного ношения хиджаба.

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери ранее называл акции недовольства "тривиальными" и "детскими" шагами, которые, возможно, инспирированы из-за границы.

Внешний вид женщин в Иране стал предметом особого внимания после революции 1979 года, когда соблюдение исламского дресс-кода стало обязательным. Согласно ему, волосы женщины, как и тело, должны быть спрятаны под одеждой на публике.

Полиция нравов регулярно наказывает тех, кто не соблюдает правила, касающиеся хиджаба.

Ранее сообщалось, что в Иране полиция арестовала 29 женщин, которые не покрыли головы в знак протеста против закона об обязательном ношении хиджаба в общественных местах.