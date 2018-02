В Иране возрастает возмущение указом государства об обязательном ношении хиджаба - статистика

Все больше иранцев недовольны обязательным ношением хиджаба в исламской республике, говорится в отчете стратегического центра при администрации президента Ирана, передает DW.

"В документе указано, что власти страны обеспокоены такими настроями. Советники президента отмечают, что большинство граждан исламской республики считают, что женщины сами должны решать, носить им хиджаб либо нет, а не получать указание от государства", - говорится в сообщении.

В Иране действует полиция морали, которая задерживает и штрафует "неправильно" одетых женщин, однако это не дает эффекта.

В арабоязычном сегменте соцсетей тем временем распространяется видео молодой женщины, которая снимает хиджаб просто перед штабом полиции морали, сообщает контролируемый Саудовской Аравией телеканал Al-Arabiya. Акция состоялась на фоне протестов в Иране против обязательного ношения хиджаба.

A young woman in #Iran takes off her #hijab in front of a Basij base (Islamic Revolutionary Guard's Morality Police) to protest against forced hijab in Iran. #Girlsofrevolutionstreet #دختران_خیابان_انقلاب #قیام_بهمن #براندازم pic.twitter.com/wbYTxZp5Yt