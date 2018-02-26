В Иране трех экологов арестовали по обвинению в шпионаже

В южной иранской провинции Хормозган в воскресенье, 25 февраля, арестовали трех экологов по обвинению в шпионаже, сообщает Радио Свобода со ссылкой на судебную систему страны.

Иранские чиновники заявили, что арестованные активисты собирали конфиденциальную информацию для иностранных правительств под видом научной и экологической деятельности.

"Нет сомнений в том, что проникновение со стороны США и Израиля является серьезным делом", - заявил пресс-секретарь суда Голамхосейн Мохсен Эджи.

Аресты прошли через несколько недель после смерти Кавуста Сейида-Эмами, ирано-канадского активиста по защите окружающей среды и профессора социологии, который был арестовано 24 января и в погиб в тюрьме через две недели. Судебная власть заявила, что Сеид-Эмами совершил самоубийство.

Правозащитники сообщили, что в Иране за последние два месяца в тюрьмах погибли не менее шести задержанных. Судебная власть подтвердила три смерти под стражей, однако сказала, что все три были самоубийствами.