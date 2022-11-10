Иран заявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты 10 ноября, 11:27 Тегеран заявил о создании новых ракет на фоне данных о продаже России ракет Zolfaghar (Фото:Tasnim News Agency)

Иран заявил о создании своей первой гиперзвуковой баллистической ракеты на фоне сообщений о военном сотрудничестве Тегерана и Москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на государственное агентство новостей Ирана.

По словам командующего Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Амира-Али Хаджизаде, гиперзвуковые ракеты способны обходить новейшие системы противоракетной обороны и это «большой скачок» в сфере ракетного производства.

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Другие подробности о создании нового оружия Ираном он не предоставил.

Заявление о новой гиперзвуковой ракете было сделано на фоне информации о том, что Иран может передать России свои баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины.

С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

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7 ноября в ВСУ подтвердили, что Россия договорились с Ираном о поставках баллистических ракет для их использования в войне против Украины.

При этом официальный Тегеран, несмотря на множество доказательств военного сотрудничества с Москвой, продолжал это отрицать.

Только 5 ноября министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Тегеран соврал в этом заявлении.

