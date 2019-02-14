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В Иране смертник атаковал автобус с военными: более 40 погибших

Сегодня, 02:59
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EPA

Смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в автобус с военнослужащими спецназа КСИР

Вечером в среду, 13 февраля, на юго-востоке Ирана произошел взрыв, жертвами которого стал по меньшей мере 41 человек.

Как сообщает агентство Fars на своей странице в Twitter, среди жертв оказались бойцы спецназа Корпуса стражей исламской революции, а также мирные жители. 

По данным Press TV, смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в автобус с военнослужащими спецназа КСИР на дороге между городами Хаш и Захедан в провинции Систан и Белуджистан. 

Ответственность за нападение взяла на себя суннитская экстремистская группировка Джейш аль-Адль.

Теги:   Автобус Теракт Смертник Иран

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