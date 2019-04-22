В Иране сменили командующего Корпусом стражей Исламской революции Сегодня, 02:51 66 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Caren Firouz / File Photo Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи REUTERS / Caren Firouz / File Photo

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сменил командующего Корпусом стражей Исламской революции, признанного Соединенными Штатами террористической организацией.

Генерал-майора Мохаммада Али Джафари сменит бригадный генерал Хоссейн Салами, сообщает Радио Свобода со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Отмечается, что Салами являлся заместителем своего предшественника на этом посту, возглавлявшего элитное военное формирование с 2007 года. Новый командующий известен резкими высказываниями в отношении Израиля и США.

В издании подчеркнули, что Хоссейн Салами, в частности, гордился причислением Корпуса стражей к террористическим организациям Соединенными Штатами.

8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Корпус стражей Исламской революции внесли в список иностранных террористических организаций.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил вооруженные силы США "террористической организацией" в ответ.

Элитное подразделение армии Ирана приравняют к таким группировкам, как Хезболла, ХАМАС, Палестинский исламский джихад, Катаиб Хезболла и бригада Аль-Аштар.

"Признание КСИР иностранной террористической организацией указывает на то, что Иран является незаконным режимом, который использует терроризм в качестве ключевого инструмента для управления государством", - заявили в Госдепартаменте США.

Корпус стражей Исламской революции - элитное подразделение армии Ирана, которое было основано после Исламской революции в 1979 году для защиты установленного в стране режима.

Одно из подразделений КСИР поддерживает вооруженные формирования союзников Ирана на Ближнем Востоке, в частности, армию Башара Асада в Сирии и ливанское радикальное шиитское движение Хезболла.