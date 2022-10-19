В Иране силовики убили 16-летнюю школьницу, которая отказалась петь провластный гимн 19 октября, 20:03 В Иране силовики убили школьницу Асру Панахи (Фото:Скриншот видео The Guardian)

В Иране убили 16-летнюю школьницу Асру Панахи во время одного из рейдов, которые силовики устраивают в школах из-за протестов в стране.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Координационный совет профсоюзов учителей Ирана.

Силовики избили девушку до смерти, когда она отказалась петь провластную песню, восхваляющую диктатора Али Хаменеи.

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13 октября силовики ворвались в женскую среднюю школу имени Шахеда в Ардебиле и требовали от группы девушек спеть гимн, прославляющий лидера Ирана.

Когда они отказались, силовики избили их. Несколько девушек были доставлены в больницу, а другие — арестованы.

На следующий день Асра Панахи скончалась в больнице от полученных травм. При этом иранские чиновники отрицали свою вину в этом.

На государственных телеканалах показали мужчину, который представился дядей школьницы. Он заявил, что Асра Панахи умерла от врожденного заболевания сердца.

Как уточняет издание, школьницы были активными участниками протестов против лидеров Ирана.

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отразить протестующих в полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.