24 сентября 2018, понедельник

В Иране прощаются с жертвами теракта на военном параде, в стране объявлен траур

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Неизвестные открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада в Иране

Неизвестные открыли стрельбу по зрителям и участникам военного парада в Иране

В иранском Ахвазе, где произошла стрельба на военном параде, прощаются с жертвами теракта.

Как сообщает Радио Свобода, военные, священники и простые люди несут гробы с телами погибших. В толпе видны плакаты с лозунгами Нет терроризму и портреты погибших.

Из-за трагедии в Иране объявили траур.

В провинции, где произошел теракт, не работают государственные учреждения, банки, учебные заведения.

Напомним, 22 сентября неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за атаку на США и поддерживаемые ими страны Персидского залива.

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