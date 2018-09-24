В Иране прощаются с жертвами теракта на военном параде, в стране объявлен траур

В иранском Ахвазе, где произошла стрельба на военном параде, прощаются с жертвами теракта.
Как сообщает Радио Свобода, военные, священники и простые люди несут гробы с телами погибших. В толпе видны плакаты с лозунгами Нет терроризму и портреты погибших.
Из-за трагедии в Иране объявили траур.
В провинции, где произошел теракт, не работают государственные учреждения, банки, учебные заведения.
Напомним, 22 сентября неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.
Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.
Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за атаку на США и поддерживаемые ими страны Персидского залива.
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