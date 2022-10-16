В Иране произошли стрельба и пожар в тюрьме, где содержат политических заключенных

16 октября, 01:29
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В Иране продолжаются задержания протестующих (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В Иране продолжаются задержания протестующих (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

В иранской тюрьме Эвин, где содержат протестующих, произошли крупный пожар и стрельба.

Об этом сообщает Associated Press.

Журналисты сообщают, что в тюрьме мог произойти бунт. СМИ Ирана сообщают, что порядок в тюрьме был восстановлен, и в данный момент пожарные борются с огнем.

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В Иране продолжаются протесты, начавшиеся 17 сентября на похоронах 22-летней Махсы Амини, умершей после задержания за «неправильное ношение хиджаба».

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Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, в том числе США. Среди прочих они обвинили вооруженных диссидентов в насилии, в результате которого, как сообщается, погибло не менее 20 сотрудников сил безопасности.

По данным правозащитников, за время протестов погибли не менее 185 человек.

https://www.youtube.com/watch?v=TPKiEgok45o&t=7s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Акция протеста

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