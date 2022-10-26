В Иране произошел теракт в мавзолее, погибли 15 человек

26 октября, 23:21
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Неизвестный или неизвестные открыли огонь по паломникам в самые активные часы в храме (Фото:Скриншот из видео Iran News/Youtube)

Неизвестный или неизвестные открыли огонь по паломникам в самые активные часы в храме (Фото:Скриншот из видео Iran News/Youtube)

В Иране в среду, 26 октября, произошел теракт в мавзолее города Шираз. В результате погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По данным агентства, теракт произошел в 17:45 по местному времени в религиозной святыне Ирана — мавзолее Шах-Черах. Неизвестный или неизвестные открыли огонь по паломникам в самые активные часы в храме.

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Число погибших во время теракта в храме достигло 15 человек. Местных жителей власти призвали воздержаться от скопления возле мавзолея, чтобы оказать помощь пострадавшим.

https://www.youtube.com/embed/CaImA3SuVDw

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза. В нем находится усыпальница Ахмада и Мухаммеда, братьев имама Резы. Построен мавзолей в XIV веке.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Иран Теракт

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