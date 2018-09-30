В Иране почти три сотни человек отравились алкоголем, известно о 24 погибших

В Иране, где законом запрещено употребление алкоголя, спиртным отравились 290 человек, из них погибли 24 человека, еще у троих наступила смерть мозга.
Как передает агентство ISNA, об этом сообщил глава скорой медицинской помощи Пир Хосейн Куливанд.
Сообщается, что отравления алкоголем были зафиксированы в провинциях Кохкилуйе-и-Бойер-Ахмад, Хормозган и Хорасан.
"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", - рассказал Куливанд.
Он уточнил, что в данный момент в больнице оказывается медицинская помощь 217 пострадавшим, среди которых 15 человек перебывают в отделении интенсивной терапии.
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