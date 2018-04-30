В Иране пятеро женщин замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол

Чтобы проникнуть на стадион, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить усы

В Иране пятеро болельщиц футбольного клуба Персеполис переоделись в мужчин и вопреки местным законам проникли на матч любимой команды, передает Daily Sabah.

Матч заключительного тура чемпионата страны между клубами Персеполис и Сепидруд Рашт проходил на стадионе Азади в Тегеране. Чтобы проникнуть внутрь, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить накладные бороды и усы.

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! ????????⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd — BabaGol (@BabaGol_) 28 апреля 2018 г.

Фотографии и видео болельщиц опубликовали в соцсетях фанатские сообщества Персеполиса. На видео видно, что женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись исполнять кричалки вместе с остальными поклонниками клуба.

???? نافرمانی مدنی، نظام را به زانو در می‌آورد. نیازی به روش‌های خشن و خون‌ریزی برای تغییر نظام نیست/ دختران با گریم مردانه در ورزشگاه آزادی در جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس شرکت کردند. @Sedaiemardom pic.twitter.com/qAfTdLKIVy — Reza Amouzadeh (@AmouzadehReza) 28 апреля 2018 г.

Отметим, что Персеполис одержал победу в поединке и стал чемпионом Ирана. После матча команде вручили кубок, а на стадионе прошла церемония награждения.

В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами.

Напомним, в Иране полиция задержала группу женщин с непокрытыми головами на акции протеста.