В Иране пятеро женщин замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол

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Чтобы проникнуть на стадион, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить усы
Фото: Darya Safai via Twitter

Чтобы проникнуть на стадион, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить усы

В Иране пятеро болельщиц футбольного клуба Персеполис переоделись в мужчин и вопреки местным законам проникли на матч любимой команды, передает Daily Sabah.

Матч заключительного тура чемпионата страны между клубами Персеполис и Сепидруд Рашт проходил на стадионе Азади в Тегеране. Чтобы проникнуть внутрь, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить накладные бороды и усы.

Фотографии и видео болельщиц опубликовали в соцсетях фанатские сообщества Персеполиса. На видео видно, что женщины взяли с собой флаги любимой команды и не боялись исполнять кричалки вместе с остальными поклонниками клуба. 

Отметим, что Персеполис одержал победу в поединке и стал чемпионом Ирана. После матча команде вручили кубок, а на стадионе прошла церемония награждения.

В Иране женщинам официально запрещено посещать футбольные матчи, потому что они не имеют права сидеть рядом с мужчинами. 

Напомним, в Иране полиция задержала группу женщин с непокрытыми головами на акции протеста.

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