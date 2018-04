В Иране пятеро женщин замаскировались под мужчин, чтобы попасть на футбол

В Иране пятеро болельщиц футбольного клуба Персеполис переоделись в мужчин и вопреки местным законам проникли на матч любимой команды, передает Daily Sabah.

Матч заключительного тура чемпионата страны между клубами Персеполис и Сепидруд Рашт проходил на стадионе Азади в Тегеране. Чтобы проникнуть внутрь, женщинам пришлось надеть мужскую одежду, парики и приклеить накладные бороды и усы.

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! ????????⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd