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В Иране осудили женщину за снятие хиджаба

15 апреля, 01:54
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В Иране осудили женщину за снятие хиджаба - фото

Damon Lynch / Flickr

В Иране девушки с 9 лет обязаны носить в общественных местах хиджаб вместе с длинной верхней одеждой

Иранский суд приговорил 32-летнюю Виду Мовахеди к одному году заключения за то, что два года назад она демонстративно сняла платок-хиджаб в центральной части Тегерана, сообщает DW.

Судьи признали женщину виновной в аморальном поведении и подстрекательстве к неповиновению.

О соответствующем решении сообщил адвокат осужденной.

Как отмечается, она "еще имеет право просить помилования" у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вида Мавахед была одной из первых, кто начал кампанию протеста женщин против обязательного ношения хиджаба в Иране. Многие женщины в других городах Ирана последовали ее примеру и так же публично сняли хиджаб и выложили свои фотографии с непокрытой головой в социальных сетях.

Тогда такие акции протеста вызвали резонанс во всем мире. Однако волна протеста натолкнулась на жесткую реакцию органов власти: полицией было арестовано не менее 30 женщин .

Теги:   Права женщин Иран Хиджаб

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