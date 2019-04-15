В Иране осудили женщину за снятие хиджаба 15 апреля, 01:54 915 Цей матеріал також доступний українською Damon Lynch / Flickr В Иране девушки с 9 лет обязаны носить в общественных местах хиджаб вместе с длинной верхней одеждой Damon Lynch / Flickr

Иранский суд приговорил 32-летнюю Виду Мовахеди к одному году заключения за то, что два года назад она демонстративно сняла платок-хиджаб в центральной части Тегерана, сообщает DW.

Судьи признали женщину виновной в аморальном поведении и подстрекательстве к неповиновению.

О соответствующем решении сообщил адвокат осужденной.

Как отмечается, она "еще имеет право просить помилования" у духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Вида Мавахед была одной из первых, кто начал кампанию протеста женщин против обязательного ношения хиджаба в Иране. Многие женщины в других городах Ирана последовали ее примеру и так же публично сняли хиджаб и выложили свои фотографии с непокрытой головой в социальных сетях.

Тогда такие акции протеста вызвали резонанс во всем мире. Однако волна протеста натолкнулась на жесткую реакцию органов власти: полицией было арестовано не менее 30 женщин .