В Иране казнили второго участника антиправительственных протестов — СМИ 12 декабря, 14:32 Протесты в Иране, сентябрь 2022 года (Фото:West Asia News Agency via REUTERS)

В Иране был совершен второй смертный приговор в отношении участника антиправительственных протестов, начавшихся в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини, сообщает Reuters со ссылкой на Mizan.

23-летний Маджид Рез Рахнавард был публично повешен в городе Мешхед. Его обвинили в «ведении войны против Бога» после убийства двух членов добровольческого отряда Басидж, участвовавшего в подавлении протестов, отмечает агентство.

Видео дня

8 декабря в Иране провели первую смертную казнь участника массовых антиправительственных протестов.

С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и предположительно избитой иранской «полицией нравов» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили, а также кадры горящих автомобилей и многочисленных шествий по улицам иранских городов.

В начале ноября парламент Ирана потребовал от судебных органов принять «решительные меры» в отношении участников протестов, которых обвиняют в «беспорядках». Депутаты сравнили действия протестующих с действиями боевиков Исламского государства и призвали «привести в исполнение приговор возмездия».

Иранские силовики задержали больше 10 тысяч участников протестов. По официальным данным Тегерана, в отношении 1024 протестующих открыли дела.