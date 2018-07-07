В Иране казнили восемь мужчин, осужденных за терроризм

В Иране казнил восемь мужчин, осужденных за планирование и осуществление террактов в июне 2017 года, в результате которых погибли 17 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Мужчины были приговорены к смертной казни в мае этого года. Сегодня, 7 июля, смертный приговор был приведен в исполнение.

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Напомним, 7 июня в Иране произошла перестрелка в мавзолее Имама Хомейни, который находится к югу от иранской столицы Тегерана. Неизвестные начали стрелять по людям. По данным СМИ, нападение на мавзолей совершили трое человек, один из террористов подорвал себя.

В этот же день неизвестные начали перестрелку с охраной в здании иранского парламента, террористов было четверо. После нападения парламент был заблокирован на вход и выход для журналистов и депутатов. СМИ также сообщили, что террористы стреляли по прохожим.

Один из нападающих был задержан. Позже, один из террористов подорвал себя в здании парламента.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты в Иране.