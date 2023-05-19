В Иране из-за протестов казнили троих мужчин 19 мая, 23:55 Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)

В Иране 19 мая казнили троих мужчин, которые, по словам властей, были причастны к смерти трех членов сил безопасности страны во время прошлогодних антиправительственных протестов из-за убийства полицией девушки.

Об этом сообщает AlJazeera со ссылкой на судебные власти Ирана.

Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби были казнены в центральном иранском городе Исфаган. Как отметили представители судебной власти, 16 ноября 2022 года казненные «убили мученической смертью» двух членов военизированного формирования Басидж и офицера правоохранительных органов.

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Мужчинам позволили в последний раз встретиться с их семьями в среду, что свидетельствовало о неизбежности казни.

В ожидании исполнения вынесенного приговора, трое осужденных обратились к общественности в рукописной записке с просьбой Не позвольте им убить нас.

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Записка стала вирусной в социальных сетях, вызвав призывы на местном и международном уровнях по прекращению казней. В частности, с аналогичным призывом выступил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Правозащитная организация Международная амнистия заявила, что ускоренный судебный процесс над мужчинами был ошибочным и использовал «признания, омраченные пыткой».

«Маджид Каземи сказал в аудиозаписи из тюрьмы, что его заставили дать ложные самообвинительные показания после того, как следователи избивали его, применяли к нему электрошок, имитировали казнь, угрожали изнасиловать его, казнить его братьев и преследовать его родителей», — заявили в Amnesty.

Иран отрицает утверждение, что признание получаются под пыткой.

Пятничные казни увеличили по меньшей мере до семи человек количество протестующих, повешенных с начала начавшихся прошлой осенью общенациональных протестов.