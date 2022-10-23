В поддержку протестующих. В Иране хакеры взломали сайт ядерной организации и начали публиковать документы — СМИ 23 октября, 17:39 В Иране хакеры взломали сайт ядерной организации и выложили данные в сеть (Фото:FotoArt-Treu/Pixabay)

Хакерская группа Black Reward сломала электронную почту иранской компании Nuclear Power Production and Development и получила доступ к 50 гигабайтам данных о ядерной программе Ирана. Они угрожают опубликовать все документы, если иранские власти не отпустят политзаключенных и задержанных протестующих.

Об этом сообщает Iran International.

Правительство Исламской Республики проигнорировало требование хакеров, поэтому те стали обнародовать полученные сведения.

Они, в частности, выложили в сеть управленческие и рабочие графики разных частей Бушерской электростанции, паспорта и визы работающих там иранских и российских специалистов, а также контракты и соглашения по атомной разработке с отечественными и иностранными партнерами.

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В главном департаменте публичной дипломатии и информации иранской атомной организации заявили, что этот шаг был сделан с целью привлечь внимание общественности.

«Следует отметить, что содержимое электронных писем пользователей содержит технические сообщения, а также обычные и текущие повседневные обмены [информацией]», — сообщают государственные СМИ Ирана.

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита на иранском «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты в стране, обвинив США и Израиль в организации демонстраций.

19 октября в Иране убили 16-летнюю школьницу Асру Панахи во время одного из рейдов, которые силовики устраивают в школах из-за протестов в стране.