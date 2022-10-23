В поддержку протестующих. В Иране хакеры взломали сайт ядерной организации и начали публиковать документы — СМИ

23 октября, 17:39
Поделиться:
В Иране хакеры взломали сайт ядерной организации и выложили данные в сеть (Фото:FotoArt-Treu/Pixabay)

В Иране хакеры взломали сайт ядерной организации и выложили данные в сеть (Фото:FotoArt-Treu/Pixabay)

Хакерская группа Black Reward сломала электронную почту иранской компании Nuclear Power Production and Development и получила доступ к 50 гигабайтам данных о ядерной программе Ирана. Они угрожают опубликовать все документы, если иранские власти не отпустят политзаключенных и задержанных протестующих.

Об этом сообщает Iran International.

Правительство Исламской Республики проигнорировало требование хакеров, поэтому те стали обнародовать полученные сведения.

Читайте также:

Уличные акции в Тегеране (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)) Разъяренный Иран. Как страна оказалась на пороге новой революции из-за смерти 22-летней девушки, задержанной «полицией нравов» — репортаж

Они, в частности, выложили в сеть управленческие и рабочие графики разных частей Бушерской электростанции, паспорта и визы работающих там иранских и российских специалистов, а также контракты и соглашения по атомной разработке с отечественными и иностранными партнерами.

Видео дня

В главном департаменте публичной дипломатии и информации иранской атомной организации заявили, что этот шаг был сделан с целью привлечь внимание общественности.

«Следует отметить, что содержимое электронных писем пользователей содержит технические сообщения, а также обычные и текущие повседневные обмены [информацией]», — сообщают государственные СМИ Ирана.

https://twitter.com/IranIntl_En/status/1583862529679556610?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583862529679556610%7Ctwgr%5Eeb2b8f3905fbaac19c97b2d35526702ed7bcdbea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-16648749253819831320.ampproject.net%2F2210010655000%2Fframe.html

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита на иранском «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал масштабные протесты в стране, обвинив США и Израиль в организации демонстраций.

19 октября в Иране убили 16-летнюю школьницу Асру Панахи во время одного из рейдов, которые силовики устраивают в школах из-за протестов в стране.

https://www.youtube.com/embed/TPKiEgok45o
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Хакеры Иран Ядерная программа Ирана Протесты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X