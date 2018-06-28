В Иране депутаты требуют от президента кадровых перестановок в правительстве из-за финансового кризиса

На фоне глубокого финансового кризиса 187 из 290 депутатов иранского парламента подписали открытое письмо президенту Хасану Роухани с призывом заменить членов правительства, которые отвечают за экономику.
Об этом сообщает DW.
В обращении депутатов к президенту сказано, что неудовлетворительная работа экономических министров привела к потере доверия со стороны населения. Президент должен обеспечить кадровые перестановки в своем правительстве, иначе парламент сам примет соответствующие решения. Иранский парламент имеет право увольнять министров и регулярно им пользуется.
В результате финансового кризиса за последние полгода иранский риал потерял 50% своей стоимости.
25 июня бизнесмены в знак протеста против высокой девальвации закрыли свои магазины на всемирно известном тегеранском рынке.
Экономическая ситуация ухудшается из-за американских санкций против Ирана после того, как США вышли из ядерной сделки со страной.
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