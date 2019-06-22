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В Иране казнили чиновника за шпионаж на стороне США

Сегодня, 22:59
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В Иране казнили чиновника за шпионаж на стороне США - фото

НВ

В Иране бывшего сотрудника Министерства обороны Джалала Гаджизавара обвинили в шпионаже в пользу США и казнили.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на СМИ Ирана.

Гаджизавар был осужден после того, как в его доме обнаружили шпионское оборудование и документы. Гаджизавар работал подрядчиком в аэрокосмической организации Министерства обороны, но покинул должность девять лет назад.

Его казнили несколько дней назад в тюрьме Раджайшахр в Карадже, недалеко от Тегерана.

Бывшую жену Гаджизавара заключили в тюрьму на 15 лет также по обвинению в шпионаже.

Теги:   США Иран

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