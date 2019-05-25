В Иране арестовали 30 человек за «неправильное» занятие йогой
Иранские правоохранительные органы в городе Горган арестовали 30 человек, которые пришли на групповое занятие йогой, потому что мужчины и женщины занимались в одном зале и не в «правильной» одежде.
Об этом сообщает CNN.
Дело в том, что заниматься йогой, согласно иранским нормативно-правовых актам, мужчинам и женщинам можно только по отдельности. К тому же учитель йоги не имел соответствующей лицензии.
В то же время в стране запрещены ряд танцев и ритмических занятий, в частности Zumba.