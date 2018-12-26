Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Виктор Пинзеник
Хороводы обменного курса
Богдан Яременко
Агрессивное поглощение Беларуси
Роман Бессмертный
Военное положение. Завершение
Павел Казарин
Новая старая система мышления Крыма

В Ираке заявили о планах США построить военные базы на границе с Сирией

Сегодня, 15:23
59
Цей матеріал також доступний українською

США усилят присутствие в Ираке

США усилят присутствие в Ираке

США намерены построить две новые военные базы в Ираке, недалеко от границы с Сирией, заявил член местного совета иракской провинции Анбар Фархан Дулейми.

В комментарии агентству Анадолу он рассказал, что американские базы будут расположены в стратегически важных точках в 100 км от сирийской границы вдоль реки Евфрат.

По его словам, американская сторона планирует построить одну базу к северу от населенного пункта Ар-Румана в районе Эль-Каим, а вторую - к востоку от района Эр-Рутба в провинции Анбар.

Провинция Анбар, где будут построены американские база, граничит с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Через нее проходят важные транспортные артерии.

Ирак и США официально не комментировали вопрос строительства новых американских баз в регионе. 

В Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. 

Теги:   Американские военные Ирак США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Кино

Сегодня, 13:19

article_img
Лучшие фестивальные фильмы года. Топ-7 от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич
Афиша

Сегодня, 13:00

article_img
Где отпраздновать Новый год в Киеве. Афиша на 31 декабря
Тренды

Сегодня, 11:55

article_img
Бабушкин свитер, шелковая юбка и платье в пайетках. 11 беспроигрышных образов на Новый год 2019

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться