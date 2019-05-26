В Ираке трех французов приговорили к смертной казни за участие в ИГИЛ Сегодня, 16:08 192 Цей матеріал також доступний українською ErikaWittlieb/Pixabay В Ираке до сих пор разрешена смертная казнь ErikaWittlieb/Pixabay

В воскресенье, 26 мая, суд Ирака приговорил трех граждан Франции к смертной казни за участие в террористической организации Исламское государство.

«Они были приговорены к казни после того, как было доказано, что они являются членами террористической организации Исламское государство», — сообщили Reuters в суде.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Французские боевики ИГИЛ Кевин Гоно, Леонард Лопес и Салим Мачу были схвачены в Сирии бойцами Сирийских демократических сил, поддерживаемыми США, и переданы под стражу в Ирак в феврале 2019 года.

В тюрьмах Ирак удерживают тысячи джихадистов, перемещенных в последние месяцы из соседней Сирии в рамках антиигиловской международной коалиции во главе с США.