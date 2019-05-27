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В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек

Сегодня, 01:40
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В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек - фото

basnews.com

Взрывное устройство сдетонировало на многолюдном рынке в грузовом автомобиле

В воскресенье, 26 мая, на севере Ирака в деревне в провинции Найнава на рыке взорвался заминированный автомобиль: погибли по меньшей мере пять человек, еще восемь получили ранения.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования вооруженных сил Ирака, происшествие случилось недалеко от иракско-сирийской границы в деревне Аль-Увайнат около населенного пункта Рабиа.

Во второй половине дня взрывное устройство сдетонировало на многолюдном рынке в грузовом автомобиле.

В данное время ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Власти предполагают, что это было совершено террористами организации Исламское государство.

Теги:   Ирак

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