В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли пять человек Сегодня, 01:40 54 Цей матеріал також доступний українською basnews.com Взрывное устройство сдетонировало на многолюдном рынке в грузовом автомобиле basnews.com

В воскресенье, 26 мая, на севере Ирака в деревне в провинции Найнава на рыке взорвался заминированный автомобиль: погибли по меньшей мере пять человек, еще восемь получили ранения.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на пресс-службу Объединенного командования вооруженных сил Ирака, происшествие случилось недалеко от иракско-сирийской границы в деревне Аль-Увайнат около населенного пункта Рабиа.

Во второй половине дня взрывное устройство сдетонировало на многолюдном рынке в грузовом автомобиле.

В данное время ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Власти предполагают, что это было совершено террористами организации Исламское государство.