В Ираке приговорили к пожизненному заключению вербовщика боевиков для войны РФ против Украины

В Ираке приговорили к пожизненному заключению мужчину, который вербовал боевиков для войны РФ против Украины (Фото: REUTERS/Алексей Павлишак)

В Ираке мужчина получил пожизненный срок заключения за торговлю людьми. Он вербовал иракцев для боев на стороне РФ против Украины, сообщает AP .

Уголовный суд Наджафа заявил, что осужденный мужчина «формировал группы и отправлял их воевать в иностранные страны в обмен на финансовую компенсацию».

Издание отмечает, что приговор вынесли на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Анонимные иракские судебные и высокопоставленные чиновники службы безопасности сообщили, что Рисана Фалаха Камеля осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.

14 августа Координационный штаб по вопросам обращения с пленными на запрос Слідства.Інфо сообщил, что в украинском плену находятся более ста граждан из 32 стран мира, без учета россиян. Больше всего среди пленных — граждан стран Центральной Азии. На первом месте Узбекистан, на втором Таджикистан. Также в лидерах Непал, Беларусь и Шри-Ланка, Казахстан и Йемен.

17 сентября военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко сообщили, что взяли в плен гражданина Кении по имени Эванс. Его поймали на Волчанском направлении. Он оказался спортсменом, которого обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ.

19 сентября издание Украинская правда сообщало, что РФ вместе с Ираном активно осуществляет масштабные операции по привлечению наемников для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Преимущественно речь идет о гражданах Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран Ближнего Востока.