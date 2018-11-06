06 ноября 2018, вторник

В Ираке обнаружили места массовых захоронений жертв ИГИЛ

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В Ираке нашли более 200 массовых захоронений жертв исламистов

В Ираке нашли более 200 массовых захоронений жертв исламистов

В Ираке обнаружили более 200 массовых захоронений жертв ИГИЛ, которые ранее считались жертвами суннитской группы.

Об этом сообщили в ООН, передает Reuters.

"В могилах содержатся останки людей, которые считались жертвами суннитской группы", - сказано в сообщении.

Согласно с данными издания, могильные места находятся в четырех провинциях - Ниневах, Кирук, Салах аль-Дин и Анбар около границы с Сирией.

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