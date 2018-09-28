В Ираке неизвестные расстреляли в собственном автомобиле Мисс Багдад-2015

В иракской столице неизвестные расстреляли Мисс Багдад-2015 и звезду соцсетей Тару Фарес.

По данным полиции, к ее автомобилю подъехали двое мотоциклистов, которые открыли по нему огонь, в результате чего 22-летняя девушка получила серьезные ранения, передает CNN.

После этого на помощь Фарес поспешили очевидцы, однако спасти жизнь девушки уже не удалось.