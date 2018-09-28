28 сентября 2018, пятница

В Ираке неизвестные расстреляли в собственном автомобиле Мисс Багдад-2015

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Огонь по машине Фарес открыли двое мотоциклистов
Фото из соцсетей

Огонь по машине Фарес открыли двое мотоциклистов

В иракской столице неизвестные расстреляли Мисс Багдад-2015 и звезду соцсетей Тару Фарес.

По данным полиции, к ее автомобилю подъехали двое мотоциклистов, которые открыли по нему огонь, в результате чего 22-летняя девушка получила серьезные ранения, передает CNN.

После этого на помощь Фарес поспешили очевидцы, однако спасти жизнь девушки уже не удалось.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове