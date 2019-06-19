В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу со штаб-квартирами мировых нефтекомпаний
В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу, где находятся штаб-квартиры крупных мировых нефтекомпаний.
Как сообщает Reuters, ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра.
Пострадали трое рабочих.
Отмечается, что инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники американской ExxonMobil направлялись в Басру.
По данным источников в Службе безопасности, после обстрелов 21 сотрудник компании был эвакуирован самолетом в Дубай.
В районе обстрела также работают компании Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.
Ракеты также затронули и жилую зону.
Ответственность за атаку на себя пока не взяла ни одна организация.
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По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.