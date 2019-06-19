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В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу со штаб-квартирами мировых нефтекомпаний

Сегодня, 10:38
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В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу со штаб-квартирами мировых нефтекомпаний - фото

Essam Al-Sudani/Reuters

В регионе работает и американская ExxonMobil

В Ираке нанесли ракетные удары по кварталу, где находятся штаб-квартиры крупных мировых нефтекомпаний.

Как сообщает Reuters, ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра.

Пострадали трое рабочих.

Отмечается, что инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники американской ExxonMobil направлялись в Басру.

По данным источников в Службе безопасности, после обстрелов 21 сотрудник компании был эвакуирован самолетом в Дубай.

В районе обстрела также работают компании Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA.

Ракеты также затронули и жилую зону.

Ответственность за атаку на себя пока не взяла ни одна организация.

Ранее Госдепартамент США сообщил об эвакуации большинства дипломатов из посольства в Ираке. Решение принято из-за обострения конфликта с Ираном.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.

Теги:   Ракетные удары Иран США Нефтяная платформа Ирак

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