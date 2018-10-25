25 октября 2018, четверг

В Иордании из-за наводнения погибли десять детей, еще 16 пропали без вести

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В результате затопления автобуса погибли десять детей
Фото: Sarmad | سرمد via Twitter

В результате затопления автобуса погибли десять детей

В четверг, 25 октября, в Иордании в результате внезапного наводнения погибли по меньшей мере десять школьников, еще 16 детей пропали без вести, сообщает Reuters.

По предварительным данным, когда в долине внезапно начался ливень, экскурсионный автобус с 37 школьниками и группой учителей  унесло потоками воды.

На месте ведутся поисково-спасательные работы. Поисковым командам удалось спасти 11 человек, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.

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