В Иордании из-за наводнения погибли десять детей, еще 16 пропали без вести

В четверг, 25 октября, в Иордании в результате внезапного наводнения погибли по меньшей мере десять школьников, еще 16 детей пропали без вести, сообщает Reuters.
По предварительным данным, когда в долине внезапно начался ливень, экскурсионный автобус с 37 школьниками и группой учителей унесло потоками воды.
На месте ведутся поисково-спасательные работы. Поисковым командам удалось спасти 11 человек, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии.
الأردن يعلن حالة الطواري بسبب السيول و8 وفيات في البحر الميت https://t.co/L2WlyRO8ZP pic.twitter.com/t7UXqhUS52— Sarmad | سرمد (@Sarmad) 25 октября 2018 г.
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