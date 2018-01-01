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В Ингушетии подорвали автомобиль: погиб один человек, двое полицейских пострадали

Сегодня, 19:58
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Взрыв прогремел возле торгового центра

Фото: Кавказский узел

Вечером в среду, 12 декабря, в Назрани в Ингушетии, РФ, прогремел взрыв, в результате погиб один человек, еще двое российских силовиков пострадали, сообщил агентству Интерфакс источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, в машину около торгового центра Ковчег была заброшена граната. При подрыве авто погиб один человек, его личность устанавливается. Еще двое омоновцев получили тяжелые травмы.

Другой источник добавил, что силовики ликвидировали двух человек, устроивших взрыв гранаты. Их личности устанавливаются.

В пресс-службе МВД по Республике Ингушетия ТАСС сообщили, что инцидент произошел во время задержания подозреваемых. Один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов.

Теги:   Взрыв Ингушетия Россия

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