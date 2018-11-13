В индонезийском парке развлечений перевернулась кабинка колеса обозрения с пассажирами - видео

В результате происшествия никто не пострадал

В парке развлечений в индонезийской столице Джакарте произошла авария на колесе обозрения.

Как видно на опубликованных видео с места происшествия, снятых случайными очевидцами, из-за технической поломки кабинки аттракциона, в одной из которых находилась женщина с ребенком, перевернулись во время вращения вверх ногами.

На помощь людям сразу же поспешили сотрудники парка, которые в итоге успешно спустили пассажиров перевернутой кабины вниз.

В результате инцидента никто не пострадал.