13 ноября 2018, вторник

В индонезийском парке развлечений перевернулась кабинка колеса обозрения с пассажирами - видео

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В результате происшествия никто не пострадал
Скриншот

В результате происшествия никто не пострадал

В парке развлечений в индонезийской столице Джакарте произошла авария на колесе обозрения.

Как видно на опубликованных видео с места происшествия, снятых случайными очевидцами, из-за технической поломки кабинки аттракциона, в одной из которых находилась женщина с ребенком, перевернулись во время вращения вверх ногами.

На помощь людям сразу же поспешили сотрудники парка, которые в итоге успешно спустили пассажиров перевернутой кабины вниз.

В результате инцидента никто не пострадал.

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