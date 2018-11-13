В индонезийском парке развлечений перевернулась кабинка колеса обозрения с пассажирами - видео

В парке развлечений в индонезийской столице Джакарте произошла авария на колесе обозрения.
Как видно на опубликованных видео с места происшествия, снятых случайными очевидцами, из-за технической поломки кабинки аттракциона, в одной из которых находилась женщина с ребенком, перевернулись во время вращения вверх ногами.
- Читайте также: В США в результате крушения аттракциона погиб один человек, еще семеро пострадали - видео
На помощь людям сразу же поспешили сотрудники парка, которые в итоге успешно спустили пассажиров перевернутой кабины вниз.
В результате инцидента никто не пострадал.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования