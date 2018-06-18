19 июня 2018, вторник

В Индонезии затонул пассажирский паром, судьба более 60 человек неизвестна

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Озеро Тоба
Фото: Visions of Domino

Озеро Тоба

В понедельник, 18 июня, на озере Тоба на острове Суматра в Индонезии затонул паром, на борту которого находились примерно 80 пассажиров.

Как передает Reuters, паром Sinar Bangun потерпел бедствие около 5:30 вечера (10:30 по Гринвичу) примерно в миле от порта Тигарас в провинции Северная Суматра. Водный транспорт перевозил пассажиров с острова Самосир на озере Тоба.

По словам представителя национальной службы по стихийным бедствиям, в результате погиб один человек, 18 человек были спасены, остальные считаются пропавшими.

На данный момент неизвестно, были ли среди пропавших пассажиров иностранцы.

Озеро Тоба является самым большим озером в Индонезии и одним из самых глубоких в мире.

Напомним, что 13 июня вблизи индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,8.

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