Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Стивен Пайфер
Первый месяц Зеленского. Что мы имеем?
Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

В Индонезии в результате крушения парома погибли 18 человек

Сегодня, 00:12
Цей матеріал також доступний українською
В Индонезии в результате крушения парома погибли 18 человек - фото

Periódico Zócalo / Twitter

В катастрофе выжило 39 человек

В Индонезии в результате крушения пассажирского парома погибли по меньшей мере 18 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает AFP.

В катастрофе выжило 39 человек.

Как отмечается, паром перевернулся недалеко от северного побережья индонезийского острова Ява.

Причиной крушения в полиции Явы назвали сильные волны, которые опрокинули перегруженное судно.

Местные жители предполагают, что жертв может оказаться больше, поскольку некоторых пассажиров команда могла не внести в официальный список.

Теги:   Крушение парома Пором Индонезия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 15:24

img
В Украине намерены задержать подозреваемого в крушении рейса МН17 — Луценко
Ритейл/Недвижимость

Сегодня, 13:17

img
Mariott откроет первую пятизвездочную гостиницу Sheraton Kyiv Olimpiyskiy в 2020 году
События

Сегодня, 08:45

img
Блестящие умы. НВ представляет серию разговоров с лучшими мыслителями и экспертами из Кремниевой долины

Выбор редакции

Политика

Вчера, 18:25

img
Кроме костюма. Как послабления в правилах могут повлиять на работу Администрации президента
События

Сегодня, 13:58

img
Коммунизация в Харькове. Как Кернес может ответить за отказ переименовывать проспект Жукова
Travel

Сегодня, 09:30

img
Порядок во всем. Как живет шведская столица Стокгольм

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться