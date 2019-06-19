В Индонезии в результате крушения парома погибли 18 человек Сегодня, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Periódico Zócalo / Twitter В катастрофе выжило 39 человек Periódico Zócalo / Twitter

В Индонезии в результате крушения пассажирского парома погибли по меньшей мере 18 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщает AFP.

В катастрофе выжило 39 человек.

Как отмечается, паром перевернулся недалеко от северного побережья индонезийского острова Ява.

Причиной крушения в полиции Явы назвали сильные волны, которые опрокинули перегруженное судно.



Местные жители предполагают, что жертв может оказаться больше, поскольку некоторых пассажиров команда могла не внести в официальный список.

