В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 Сегодня, 06:10 0 Цей матеріал також доступний українською Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало Фото: pixabay

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение, зафиксированы толчки магнитудой 5,5 бала, передает Геологическая служба США.

Согласно сообщению, эпицентр подземных толчков располагался в 82 километрах от острова Тернате. Очаг землетрясения залегал на глубине 123,6 километра.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали 1347 человек.

3 октября после землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан.

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