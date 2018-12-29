В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 5,8 Сегодня, 03:51 0 Цей матеріал також доступний українською Страна не успела оправиться от предыдущего землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Эпицентр стихии залегал на глубине более 55 километров в 70 км к югу от населенного пункта Маноквари.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Угроза цунами не объявлялась.

Ранее, в Индонезии извержение вулкана и последовавший за ним оползень вызвали крупное цунами. В результате стихийного бедствия на островах Суматра и Ява погибли более 430 человек, еще почти 12 тысяч лишились жилья.