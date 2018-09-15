В Индонезии загорелся и затонул пассажирский паром: как минимум 10 погибших

Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов

В Индонезии произошел пожар на пассажирском пароме: погибли 10 человек, еще 11 пропали без вести.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Так, паром с 147 пассажирами на борту направлялся из провинции Центральный Сулавеси в Северное Малуку, когда на его борту начался пожар. Судно затонуло.

Спасатели смогли добраться до места происшествия только спустя несколько часов из-за сильных волн.

Причина пожара выясняется.

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